В Англии отключили электричество на стадионе во время футбольного матча

Матч АПЛ между «Лидсом» и «Арсеналом» прервали из-за отключения электричества на стадионе

Матч 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лидс Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» был прерван из-за отключения электричества на стадионе. Об этом сообщает Daily Express.

Судье пришлось приостановить встречу, проходящую на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе, спустя несколько минут после ее начала. Причиной стала остановка работы системы связи арбитра с ассистентами VAR, а также системы автоматической фиксации голов. Футболисты покинули поле и ушли в подтрибунное помещение.

На момент публикации новости «Арсенал» ведет у «Лидса» со счетом 1:0. Голом отличился полузащитник Букайо Сака.

По итогам десяти матчей «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 24 очка. «Лидс» находится на 15-м месте, имея в активе девять очков.

В следующем туре Арсенал на выезде сыграет с «Саутгемптоном» 23 октября, а «Лидс» — с «Лестером» 20 октября.