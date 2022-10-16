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13:45, 16 октября 2022Мир

Евросоюзу предсказали изменения в политике антироссийских санкций

Правящая партия Венгрии сочла, что ЕС изменит политику санкций из-за мнения венгров

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз может изменить политику санкций в отношении России в результате национальных консультаций, начавшихся в Венгрии, предсказал представитель правящей партии страны «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштван Холлик. Его слова приводит ТАСС.

Мнение миллионов венгров, которые они, как уверен Холлик, выскажут в ходе консультаций, заставит ЕС изменить санкционную политику, так как Брюссель не сможет его игнорировать. По утверждению пресс-секретаря ФИДЕС, власти Евросоюза «находятся в отрыве от реалий» и не замечают, что санкции произвели обратный эффект и разрушают европейскую экономику.

Холлик также высказался против ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам, посчитав, что это наносит ущерб европейскому туристическому сектору.

Национальные консультации в Венгрии проходят в режиме рассылок по почте анкет с вопросами по поводу санкций против России. Респондентам предлагается ответить на семь вопросов, в том числе об их отношении к санкциям на поставки нефти, газа, угля, древесины, возможным санкциям в области ядерной энергетики, ограничениям для российских туристов. Участие в опросе добровольное.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил разное отношение к вопросу антироссийских санкций среди стран Европейского союза. «Мы находимся в эпицентре международной битвы, Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, а другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — сказал он.

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Антон Похиляк
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