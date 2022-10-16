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06:15, 16 октября 2022Мир

Посол КНР резко отреагировал на обвинения адмирала НАТО

Bloomberg: посол КНР осудил слова адмирала НАТО в адрес Пекина из-за конфликта на Украине
Роб Бауэр

Роб Бауэр. Фото: Janis Laizans / Reuters

Посол Китая в Исландии Хэ Рулонг резко отреагировал на предъявленные официальному Пекину обвинения со стороны председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, пишет Bloomberg.

Основанием для обвинений стала позиция Китая, который, по мнению Бауэра, не поддерживает взгляды НАТО относительно конфликта на Украине и «подрывает основанный на правилах международный порядок». Высказывание адмирала китайский посол счел «высокомерным».

В свою очередь, официальный представитель альянса упрекнул Пекин в том, что тот «до сих пор не осудил» Россию за действия на Украине, несмотря на поддержку Китаем принципа суверенитета. В ответ дипломат заявил, что взгляд Китая на «украинский кризис» включает в себя историческую перспективу, и миру необходимо «понимать первопричину».

Ранее генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что альянс намерен продолжать оказывать помощь Украине, «но не более». Он напомнил о пятой статье устава НАТО, согласно которой в случае военного конфликта блок обязан защищать своих партнеров, в число которых Украина не входит.

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Варвара Кузьмина
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