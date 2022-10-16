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13:05, 16 октября 2022Спорт

Стала известна причина срыва перехода двух российских лыжников в сборную Израиля

Переход двух лыжников из России в Израиль сорвался из-за подачи заявок позже нужного срока

Фото: Константин Чалабов / РИА новости

Стала известна причина, по которой сорвался переход двух российских лыжников в сборную Израиля. Об этом сообщает Nettavisen.

По информации издания, запрос на смену спортивного гражданства был сделан позже срока, установленного для этого Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Отмечается, что даже при соблюдении дедлайна лыжникам трудно совершить переход под другой флаг из-за ряда требований FIS. Спортсмен должен быть гражданином страны, за которую планирует выступать, и должен прожить на территории этого государства в течение определенного времени.

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22 сентября появилась информация, что двум российским лыжникам отказали в переходе в сборную Израиля ради выступлений на Кубке мира. Об этом сообщил генеральный секретарь FIS Мишель Вион. Имена спортсменов функционер не назвал.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Ксения Курашкина
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