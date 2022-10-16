Байден с мороженым в руке заявил о сильной экономике США и вызвал споры в сети

Президент США Байден купил мороженое, заявил о сильной экономике и вызвал споры в сети

Президент США Джо Байден с мороженым в руке заявил о сильной экономике страны и вызвал споры в сети. Соответствующий ролик появился в Twitter.

Глава государства ответил на вопросы корреспондента об экономической обстановке в стране во время посещения магазина Baskin Robbins и поедания купленного вафельного рожка. Так, политик отметил, что в данное время его не беспокоит инфляция в США, которая, по его словам, ниже, чем в других странах.

В свою очередь, часть зрителей подвергли слова Байдена критике. «Стоимость товаров и услуг взлетела до небес... Во сколько обошлось это мороженое?», «Промышленный индекс Доу Джонса (применяется при оценке состояния промышленности США — прим. «Ленты.ру») снизился почти на 20 процентов в этом году, а бездомность и преступность резко возросли», «Цена на мороженое выросла на 13,6 процента», — указали пользователи в комментариях под публикацией.

В то же время другие юзеры согласились с утверждением президента. «Инфляция во всем мире. Однако в США наблюдается самый низкий уровень среди всех промышленно развитых стран. Вакансий много, безработица низкая», «Мы живем намного лучше, чем большая часть мира», «Здесь низкий уровень инфляции по сравнению с другими странами. Безработица также находится на рекордно низком уровне», — подчеркнули они.

Ранее в октябре сообщалось, что президент США Джо Байден отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике. Он заявил, что его не беспокоит укрепление доллара. «Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас», — указал американский лидер, добавив, что экономика США остается «чертовски сильной».