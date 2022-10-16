Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:35, 16 октября 2022Культура

Назван победитель Лондонского кинофестиваля

Фильм «Корсаж» австрийского режиссера Мари Кройцер победил на Лондонском кинофестивале
Мари Кройцер

Мари Кройцер . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Фильм «Корсаж» (Corsage) австрийского режиссера Мари Кройцер победил в номинации «Лучший фильм» на Лондонском кинофестивале (London Film Festival, LFF). Об этом сообщает The Guardian.

Кинокартина рассказывает об императрице Австрии Елизавете Баварской, которая также известна под именем Сисси. Фильм был выбран победителем членами жюри во главе с британским кинопродюсером Таней Сегачян.

Ранее сообщалось, что фильм Даррена Аронофски «Кит» вновь удостоился долгих оваций. После показа картины на Лондонском кинофестивале зрители аплодировали пять минут. Исполнитель главной роли Брендан Фрейзер присутствовал на мероприятии.

Лондонский кинофестиваль — один из самых крупных и влиятельных международных кинофестивалей в Соединенном Королевстве. Проводится ежегодно с 1956 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США высказались об ответных мерах на случай ядерного удара России
Британских консерваторов попросили о вотуме недоверия Трасс
В Белоруссии заявили о готовности защищать страну с оружием в руках
Десятки уголовных дел возбудили в Белоруссии из-за роста цен
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
Трасс сочли «феерической катастрофой» для Великобритании
Стало известно о последствиях взрывов в Николаеве
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Полиция Молдавии обвинила протестующих в нарушении договоренностей
Зеленский призвал украинцев сократить потребление электричества по вечерам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.