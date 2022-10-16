Назван победитель Лондонского кинофестиваля

Фильм «Корсаж» австрийского режиссера Мари Кройцер победил на Лондонском кинофестивале

Фильм «Корсаж» (Corsage) австрийского режиссера Мари Кройцер победил в номинации «Лучший фильм» на Лондонском кинофестивале (London Film Festival, LFF). Об этом сообщает The Guardian.

Кинокартина рассказывает об императрице Австрии Елизавете Баварской, которая также известна под именем Сисси. Фильм был выбран победителем членами жюри во главе с британским кинопродюсером Таней Сегачян.

Ранее сообщалось, что фильм Даррена Аронофски «Кит» вновь удостоился долгих оваций. После показа картины на Лондонском кинофестивале зрители аплодировали пять минут. Исполнитель главной роли Брендан Фрейзер присутствовал на мероприятии.

Лондонский кинофестиваль — один из самых крупных и влиятельных международных кинофестивалей в Соединенном Королевстве. Проводится ежегодно с 1956 года.

