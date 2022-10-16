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17:42, 16 октября 2022Путешествия

Россиянин предупредил туристов об опасных для жизни «белорусских Мальдивах»

Автор блога на «Яндекс.Дзен» предостерег туристов от купания на «белорусских Мальдивах»

Кадр: ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ #ВАСЬКАПИЛОТ / YouTube

Российский путешественник посетил «белорусские Мальдивы» и предостерег туристов от купания там. Об опасных для жизни местах он рассказал в своем блоге на «Яндекс.Дзен».

«"Белорусские Мальдивы" — это уже известная местная "фишка", причем найти их можно по всей республике. Да-да, то есть "белорусские Мальдивы" — это даже не одно место, а сразу несколько, вот только купаться там запрещено, — предупредил россиянин. — Так, например, "Мальдивы" можно найти в Минской области, в Брестской, в Гродненской. Самые известные из них находятся под деревней Новоселки — примерно в 200 километрах от столицы Белоруссии».

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Автор блога пояснил, что по своей сути местные «Мальдивы» — это затопленные меловые карьеры. Свое название эти места получили из-за лазурно-зеленого цвета воды и белых берегов, напоминающих белоснежные песчаные пляжи. По словам тревел-блогера, купание там запрещено из-за крутой береговой линии и крайне вредных для кожи минеральных веществ, входящих в состав воды. При этом некоторые карьеры оборудованы специальными смотровыми площадками.

«Все дело в том, что поток туристов к этим белорусским достопримечательностям оказался очень большой и было решено не бороться с ними, а подстроиться, — отметил он. — В итоге сейчас полюбоваться "белорусскими Мальдивами" может любой желающий. Но при этом правило "смотри, но не трогай" все также остается актуальным».

Ранее россиянам раскрыли выгодные зарубежные альтернативы горнолыжным курортам в Сочи. Так, предстоящей зимой предлагается выгодно отдохнуть на популярных горнолыжных курортах АрменииАзербайджана, Белоруссии, УзбекистанаКазахстана и Киргизии. В период новогодних праздников разница в стоимости с «Красной Поляной» может составить 100 процентов.

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Валентина Процкова
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