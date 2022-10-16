Песков рассказал о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине

Пресс-секретарь Песков заявил, что НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине

Североатлантический альянс де-факто «влез» в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«НАТО де-факто уже влезла в этот [украинский] конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца», — рассказал он.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что потенциал России позволяет продолжать специальную военную операцию даже в условиях оказания помощи Украине со стороны Североатлантического альянса. «Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», — подчеркнул он.

В конце сентября глава государства Владимир Путин заявил, что главные цели спецоперации остаются неизменными — в первую очередь это освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент отметил, что ЛНР «освобождена полностью», а ДНР — частично.

