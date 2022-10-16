Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:43, 16 октября 2022Экономика

В Бахрейне прокомментировали решение ОПЕК+ сократить производство нефти

Власти Бахрейна: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти принято из экономических соображений

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Министр нефти и экологии Бахрейна Мухаммед бен Мубарак бен Дина заявил, что решение ОПЕК+ сократить производство нефти было принято исходя исключительно из экономических соображений. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что договоренности в рамках ОПЕК+ были приняты на основе консенсуса. Он подчеркнул, что принятое решение важно для укрепления рынков. Министр уверен, что это даст положительные результаты для всей мировой экономики.

По его словам, перед этим технической командой организации было проведено тщательное исследование в реалиях спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Министр добавил, что на предстоящих встречах участники ОПЕК и ОПЕК+ намерены изучить все экономические события, чтобы обеспечить стабильность рынков и глобального предложения.

Ранее в США заявили, что приняв решение сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия помогает России в специальной военной операции на Украине.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. Страны будут должны сократить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США высказались об ответных мерах на случай ядерного удара России
ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
Отношения США и Саудовской Аравии после сделки ОПЕК+ оценили
Рита Дакота оказалась под капельницей перед концертом
Автоэксперт назвал основные недостатки китайских автомобилей
В Бахрейне прокомментировали решение ОПЕК+ сократить производство нефти
В Израиле предложили начать оказывать военную помощь Украине
Тысячи парижан вышли на акцию протеста
В США раскрыли объем поставляемого в Европу СПГ
Москвичам раскрыли место в городе с атмосферой начала XIX века
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.