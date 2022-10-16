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08:53, 16 октября 2022Россия

Паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу

Паромная переправа через Керченский пролив заработала после приостановки из-за ветра
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Stringer / Reuters

Работа Керченской паромной переправы между Крымом и материком, приостановленная из-за сильного ветра, была возобновлена утром 16 октября. Об этом рассказали РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.

«По нашим данным, переправа работает», — говорится в сообщении.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что из-за неблагоприятных метеоусловий паромная переправа через Керченский пролив была приостановлена.

12 октября в Крыму ограничили перемещение грузов через Керченскую паромную переправу. Соответствующее решение принял Минтранс полуострова. Пока что груз, попавший под ограничения, будет перевозиться с материковой части России в Крым и обратно по альтернативному сухопутному пути, пояснили в ведомстве.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. По последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

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Марина Совина
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