Стало известно о приостановке Керченской переправы

Паромная переправа через Керченский пролив приостановлена из-за сильного ветра

Работа Керченской паромной переправы между материком и Крымом приостановлена. Об этом стало известно из сообщения единой дежурной диспетчерской службы Керчи, передает РИА Новости.

Отмечается, что переправа через Керченский пролив, запущенная после подрыва Крымского моста, временно не работает в связи с неблагоприятными метеоусловиями. В регионе наблюдается сильный ветер, подчеркнули в службе.

8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого загорелась топливная цистерна в хвосте поезда, шедшего по мосту. Пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях.

Движение по Крымскому мосту было решено перекрыть, также готовилась к запуску паромная переправа через Керченский пролив. По состоянию на 9 октября через Керченский пролив с помощью переправы были перевезены порядка 100 автомобилей «Газель» и еще около 650 пассажиров.

Замглавы Росморречфлота Константин Анисимов заявил, что паромы в Крыму будут работать после восстановления моста.