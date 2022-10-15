Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:38, 15 октября 2022Россия

Стало известно о приостановке Керченской переправы

Паромная переправа через Керченский пролив приостановлена из-за сильного ветра

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Работа Керченской паромной переправы между материком и Крымом приостановлена. Об этом стало известно из сообщения единой дежурной диспетчерской службы Керчи, передает РИА Новости.

Отмечается, что переправа через Керченский пролив, запущенная после подрыва Крымского моста, временно не работает в связи с неблагоприятными метеоусловиями. В регионе наблюдается сильный ветер, подчеркнули в службе.

8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого загорелась топливная цистерна в хвосте поезда, шедшего по мосту. Пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях.

Движение по Крымскому мосту было решено перекрыть, также готовилась к запуску паромная переправа через Керченский пролив. По состоянию на 9 октября через Керченский пролив с помощью переправы были перевезены порядка 100 автомобилей «Газель» и еще около 650 пассажиров.

Замглавы Росморречфлота Константин Анисимов заявил, что паромы в Крыму будут работать после восстановления моста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов
В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
CША предрекли исчезновение с карты из-за неожиданной проблемы
Российскую школьницу заключили под стражу за убийство младшей сестры
Назван лучший напиток для снятия стресса
Стало известно о приостановке Керченской переправы
Раскрыто влияние генов на характер человека
В Москве заочно арестовали командира бригады ВСУ
Рублев вышел в четвертый финал турнира ATP в сезоне
Стали известны подробности о погибшем на Украине наемнике из США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.