Песков высказался о последствиях установки в ЕС потолка цен на газ

Песков заявил, что за установку потолка цен на российский газ заплатит население стран ЕС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» высказался о том, какие могут быть последствия установки в Евросоюзе (ЕС) потолка цен на российский газ. Он считает, что за это решение заплатит население европейских стран. Его комментарий приводит ТАСС.

«Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет еще одна цена, которую гражданам этих стран (ЕС — прим. «Ленты.ру») нужно будет платить», — заявил Песков.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал решение европейских стран ввести потолок цен на газ нарушением условий контрактов. По его словам, в конечном итоге это может привести к прекращению поставок топлива.

Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ в конце сентября. Эту идею не поддержала Венгрия. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что подобная мера может нанести вред энергобезопасности страны.