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12:28, 16 октября 2022Бывший СССР

Один человек погиб в результате обстрела Донецка

В штабе теробороны ДНР сообщили о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ Донецка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Один человек погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье, 16 октября, штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») убили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По улице Тюленина погиб мужчина, анкетные данные устанавливаются», — говорится в заявлении.

Также в штабе теробороны ДНР рассказали, что количество пострадавших в результате обстрела ВСУ здания городской администрации Донецка выросло с двух до четырех.

Утром 16 октября украинские войска обстреляли Донецк ракетами HIMARS. Уточнялось, что ракеты были выпущены по Ворошиловскому, Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам. При обстреле было повреждено здание администрации Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в здании выбиты окна, а три машины, стоявшие возле администрации, сгорели.

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Олег Давыдов
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