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23:39, 16 октября 2022Мир

В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций

Журналист Berliner Zeitung понял позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: РИА Новости

Немецкий журналист издания Berliner Zeitung Томас Курьянович после беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что стал лучше понимать позицию Будапешта по отказу от антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Журналист назвал разговор с Орбаном «интересным и содержательным». Курьянович отметил, что в дальнейшем издание будет дискутировать с политиками, позиция которых отлична от позиции ФРГ. Венгерский премьер в беседе с журналистом подчеркнул, что конфликт на Украине удастся завершить только путем переговоров между США и Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан рассказал о своих неоднократных угрозах Еврокомиссии (ЕК) наложить вето на введение новых антироссийских санкций. Он назвал катастрофичными действия ЕК касательно рестрикций. По его словам, ограничительные меры в нынешнем формате разрушают немецкую и венгерскую экономики.

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Юлия Мискевич
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