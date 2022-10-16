В США раскрыли сценарий поражения страны в войне с Россией

Bloomberg: США потерпит поражение в одновременной войне против России, Ирана и Китая

США, вероятно, потерпят поражении в одновременном противостоянии с Россией, Ираном и Китаем. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

По его словам, Соединенные Штаты еще никогда не сталкивались с «перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах».

Автор подчеркнул, что напряженная ситуация вокруг Украины, Тайваня и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную битву, в которой Вашингтон встанет перед выбором приоритетного направления. Брэндс также напомнил, что сегодняшние кризисы «более тесно взаимосвязаны, чем кажется».

При этом требования к государственной системе управления США будут крайне суровыми в таких экстремальных условиях, заключил обозреватель.

Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что стратегия президента США Джо Байдена в отношении конфликта на Украине может привести к ядерной войне с Россией. По его мнению, заявление американского лидера о намерении Вашингтона поддерживать Украину столько, сколько потребуется, отражает стратегическую проблему США. Если Запад предоставит Киеву достаточное количество вооружения, которое позволит вытеснить силы армии России с территории Украины, то президент России Владимир Путин решится на применение ядерного оружия, о чем он неоднократно заявлял.