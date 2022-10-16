Британским водителям порекомендовали использовать яйца ради экономии топлива

Daily Express: британским водителям посоветовали использовать яйца для экономии топлива

Водителям в Великобритании назвали несколько способов, как сэкономить на топливе на фоне постоянного роста стоимости горючего. Советы для британских автомобилистов приводит издание Daily Express.

В публикации отмечается, что средняя цена литра бензина составляет 162,32 пенса, а литра дизельного топлива — 180,45 пенса. В качестве рекомендации по сокращению затрат на покупку бензина автомобилистам предложили использовать яйца. Необходимо установить яйцо между полом и педалью, что вынудит водителей ездить более осторожно и плавно, а также позволит сократить расход топлива за счет отсутствия резких разгонов и рывков, указывает издание.

Помимо этого, владельцам машин посоветовали избавиться от «всякого хлама», в частности, багажника на крыше и стойки для крепления велосипедов. «Все это увеличивает расход горючего до 25 процентов», — поясняется в материале. Также, сообщает Daily Express, регулярное отслеживание давления в шинах во время заправки машины поможет сэкономить на топливе.

Ранее председатель Консервативной партии Великобритании Джейк Берри призвал пострадавших от кризиса жителей королевства больше зарабатывать или меньше тратить. Таким советом он поделился в ответ на вопрос об экономической стратегии правительства Лиз Трасс на фоне растущего беспокойства граждан.