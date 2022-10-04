Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Британцам посоветовали больше зарабатывать или меньше тратить

Independent: политик Берри посоветовал британцам больше зарабатывать или меньше тратить

Фото: Kirby Lee / Reuters

Председателя Консервативной партии Великобритании Джейка Берри раскритиковали за совет меньше тратить или больше зарабатывать тем, кто пострадал от финансового кризиса. Об этом пишет Independent.

Берри в эфире телеканала Sky News спросили об экономической стратегии правительства Лиз Трасс на фоне растущего беспокойства граждан. «Люди должны понимать, что если их счета подскочили, то им стоит либо снизить расходы, либо добиться повышения зарплаты, либо найти новую работу», — ответил политик.

Материалы по теме:
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
«Я танцевала, пела, веселилась» Как вечеринки премьер-министра Финляндии возмутили финнов и едва не погубили ее карьеру
«Я танцевала, пела, веселилась»Как вечеринки премьер-министра Финляндии возмутили финнов и едва не погубили ее карьеру
7 сентября 2022
Железная леди — 2. Кто такая новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и почему ее не любят в России?
Железная леди — 2.Кто такая новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и почему ее не любят в России?
5 сентября 2022

Издание отмечает, что фразу консерватора назвали грубой жестокостью, а представитель профсоюза Кристина Макэни заключила, что если британцы последуют совету Берри, то больницы и школы по всей стране сразу же опустеют.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс столкнулась с рекордно низким уровнем одобрения населением Соединенного Королевства. Исследование общественного мнения провело агентство Opinium в конце сентября. По его итогам выяснилось, что лишь один из пяти жителей Соединенного Королевства (18 процентов) поддерживает политику кабинета Трасс, в то время как однозначно против выступает около 55 процентов среди опрошенных.

Политолог Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» предположил, что в условиях политического и экономического кризиса в Великобритании велика вероятность того, что Лиз Трасс сместят с поста уже этой зимой. Кресло премьера может занять либо ее оппонент в предвыборной гонке экс-министр финансов Риши Сунак, либо бывший премьер Борис Джонсон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России вызвал посла Казахстана из-за ситуации вокруг украинского дипломата
Британцам посоветовали больше зарабатывать или меньше тратить
Сооснователь Pink Floyd обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы
Захарова назвала позицию Дании по взрывам на «Северных потоках» противозаконной
Анна Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Пентагон заявил о непричастности США к диверсии на «Северных потоках»
Глава Shell счел труднореализуемым ввод предельных цен на российскую нефть
В Азербайджане заявили об обнаруженных захоронениях военных в Карабахе
Минобороны сообщило об инциденте с российским Ан-26 и беспилотниками США в Сирии
Тихонов одной фразой оценил получение гимнасткой-чемпионкой гражданства США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.