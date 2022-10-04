Британцам посоветовали больше зарабатывать или меньше тратить

Independent: политик Берри посоветовал британцам больше зарабатывать или меньше тратить

Председателя Консервативной партии Великобритании Джейка Берри раскритиковали за совет меньше тратить или больше зарабатывать тем, кто пострадал от финансового кризиса. Об этом пишет Independent.

Берри в эфире телеканала Sky News спросили об экономической стратегии правительства Лиз Трасс на фоне растущего беспокойства граждан. «Люди должны понимать, что если их счета подскочили, то им стоит либо снизить расходы, либо добиться повышения зарплаты, либо найти новую работу», — ответил политик.

Издание отмечает, что фразу консерватора назвали грубой жестокостью, а представитель профсоюза Кристина Макэни заключила, что если британцы последуют совету Берри, то больницы и школы по всей стране сразу же опустеют.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс столкнулась с рекордно низким уровнем одобрения населением Соединенного Королевства. Исследование общественного мнения провело агентство Opinium в конце сентября. По его итогам выяснилось, что лишь один из пяти жителей Соединенного Королевства (18 процентов) поддерживает политику кабинета Трасс, в то время как однозначно против выступает около 55 процентов среди опрошенных.

Политолог Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» предположил, что в условиях политического и экономического кризиса в Великобритании велика вероятность того, что Лиз Трасс сместят с поста уже этой зимой. Кресло премьера может занять либо ее оппонент в предвыборной гонке экс-министр финансов Риши Сунак, либо бывший премьер Борис Джонсон.