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02:37, 16 октября 2022Мир

Аналитик назвал события в Европе энергетическим шоком невиданных масштабов

Президент Nomisma Energia Табарелли: Европа переживает невиданный энергетический шок

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли дал оценку ситуации, происходящей в Европе на фоне повышения цен на энергоносители. Аналитик отметил, что счета на электроэнергию в Италии выросли почти в два раза. Слова Табарелли передает газета la Repubblica.

Эксперт напомнил, что раньше газ стоил 0,7-0,8 евро за кубометр, а в октябре была преодолена отметка в 2,3 евро. «Европа и Италия переживают энергетический шок невиданных ранее масштабов. Ближе к концу января и в феврале у нас останется мало запасов газа из-за отсутствия поставок из России, дававшей четверть всего объема голубого топлива в пик спроса. Если не получится достать газ, вероятно, нас ждет беда», — заявил собеседник издания. По его мнению, итальянцам следует готовиться к нормированному потреблению газа грядущей зимой.

Ранее сообщалось, что в Сербии перенесли начало отопительного сезона на две недели — с 15 октября до конца текущего месяца. Решение связано с экономией электроэнергии. При этом страна отказалась сократить объемы потребляемого отопления для граждан в отличие от других европейских государств.

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Екатерина Подвигина
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