В Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны
Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, какая сейчас ситуация на линии обороны. Его комментарий передает РИА Новости в воскресенье, 16 октября.
Стремоусов описал ситуацию на линии обороны словами «все хорошо, без изменений». «Отбиты все атаки, организована полностью линия обороны. Укронацисты зализывают раны после вчерашнего дня. Для нас все под контролем», — сказал он.
Врио замглавы Херсонской области добавил, что минувшей ночью активных наступательных действий со стороны Киева не было.
Ранее Стремоусов сообщил о крахе надежд Киева на контрнаступление в Херсонской области. По его словам, слаженная работа российской армии помогла отбить атаки украинских войск.
О том, что Вооруженные силы Украины перешли в активное наступление в Херсонской области, стало известно 15 апреля. В тот же день Стремоусов заявил, что российская армия готова отражать все атаки.