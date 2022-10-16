В Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны

Врио замглавы Херсонской области описал ситуацию на линии обороны словами «все хорошо»

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, какая сейчас ситуация на линии обороны. Его комментарий передает РИА Новости в воскресенье, 16 октября.

Стремоусов описал ситуацию на линии обороны словами «все хорошо, без изменений». «Отбиты все атаки, организована полностью линия обороны. Укронацисты зализывают раны после вчерашнего дня. Для нас все под контролем», — сказал он.

Врио замглавы Херсонской области добавил, что минувшей ночью активных наступательных действий со стороны Киева не было.

Ранее Стремоусов сообщил о крахе надежд Киева на контрнаступление в Херсонской области. По его словам, слаженная работа российской армии помогла отбить атаки украинских войск.

О том, что Вооруженные силы Украины перешли в активное наступление в Херсонской области, стало известно 15 апреля. В тот же день Стремоусов заявил, что российская армия готова отражать все атаки.