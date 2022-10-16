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11:54, 16 октября 2022Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны

Врио замглавы Херсонской области описал ситуацию на линии обороны словами «все хорошо»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, какая сейчас ситуация на линии обороны. Его комментарий передает РИА Новости в воскресенье, 16 октября.

Стремоусов описал ситуацию на линии обороны словами «все хорошо, без изменений». «Отбиты все атаки, организована полностью линия обороны. Укронацисты зализывают раны после вчерашнего дня. Для нас все под контролем», — сказал он.

Врио замглавы Херсонской области добавил, что минувшей ночью активных наступательных действий со стороны Киева не было.

Ранее Стремоусов сообщил о крахе надежд Киева на контрнаступление в Херсонской области. По его словам, слаженная работа российской армии помогла отбить атаки украинских войск.

О том, что Вооруженные силы Украины перешли в активное наступление в Херсонской области, стало известно 15 апреля. В тот же день Стремоусов заявил, что российская армия готова отражать все атаки.

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Олег Давыдов
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