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22:59, 16 октября 2022Россия

Союзные силы отбили попытки наступления ВСУ в Сватово и Кременной

ТАСС: союзные силы отбили попытки наступления ВСУ в Сватово и Кременной в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Союзные силы отбили попытку массированного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе городов Сватово и Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

«ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной, все они были отбиты союзными силами», — заявил собеседник агентства.

По его словам, уничтожено 85-90 процентов наступающих колонн украинских сил.

Ранее, 14 октября, в МВД Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины могут пойти на прорыв в направлении города Сватово. По данным ведомства, ВСУ могут предпринять попытку прорыва на сватовском направлении в начале следующей недели.

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Марина Совина
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