Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая к мирному воссоединению с Тайванем

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем

Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем. Об этом на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань.

Обострение конфликта в Тайваньском проливе началось на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа этого года. Тайваньские власти до сих пор сообщают о том, что военные КНР нарушают медианную линию. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая, закрепленного в трех американо-китайских коммюнике.