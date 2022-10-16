Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизации

Володин: приемная Госдумы приоритетно рассмотрит обращения о проблемах с мобилизацией

Приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать жалобы россиян на нарушения при частичной мобилизации. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, во время частичной мобилизации возникают разные ситуации. Он призвал всех граждан, которые столкнулись с проблемами, обращаться в приемную Думы, там рассмотрят все обращения и отреагируют на них.

«Мимо проблем никто проходить не будет», — подчеркнул он.

Также Володин написал, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация в России достигла целей и решила свои задачи. Он добавил, что мобилизационные мероприятия должны завершится в течение двух недель, необходимо, чтобы они прошли в соответствии с федеральными законами, указами президента России Владимира Путина и нормативными актами.

Начиная с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. Президент России Владимир Путин поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».