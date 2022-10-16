Илона Маска назвали спонсором терроризма

Представитель ЛНР Мирошник назвал Илона Маска спонсором терроризма

Основатель SpaceX Илон Маск является спонсором терроризма. Такое мнение агентству ТАСС высказал глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток», — заявил он.

Мирошник предположил, что изначально Маск отказался оплачивать для Украины работу системы спутниковой связи Starlink в ответ на «откровенно хамское поведение» со стороны украинского режима. Однако впоследствии он передумал, поскольку его крупнейшие заказчики — Пентагон и правительство США — надавили на бизнесмена, уверен дипломат.

В ночь на 16 октября Маск заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева. «Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал миллиардер в своем Twitter.