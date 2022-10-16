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02:18, 16 октября 2022Россия

Илона Маска назвали спонсором терроризма

Представитель ЛНР Мирошник назвал Илона Маска спонсором терроризма

Фото: Stephen Lam / Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск является спонсором терроризма. Такое мнение агентству ТАСС высказал глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток», — заявил он.

Мирошник предположил, что изначально Маск отказался оплачивать для Украины работу системы спутниковой связи Starlink в ответ на «откровенно хамское поведение» со стороны украинского режима. Однако впоследствии он передумал, поскольку его крупнейшие заказчики — Пентагон и правительство США — надавили на бизнесмена, уверен дипломат.

В ночь на 16 октября Маск заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева. «Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал миллиардер в своем Twitter.

Оружие России
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Марина Совина
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