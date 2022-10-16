Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:31, 16 октября 2022Мир

МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на Украине

МИД России: заявления об использовании виагры российскими военными лживы и провокационны

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отреагировали на заявления спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен об использовании российскими военными виагры для изнасилований на Украине. Официальный ответ ведомства опубликован на сайте МИД РФ.

Как заявила представитель министерства Мария Захарова, слова Паттен «выходят за грань разумного». «Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии"»,— высказалась дипломат.

Сообщения об использовании виагры Захарова назвала «лживыми и провокационными», сравнив их с заявлениями СМИ во время ливийского кризиса в 2011 году. Так, по словам представителя МИД, Reuters в свое время писало, что «лояльные [ливийскому лидеру] Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются виагрой». Она отметила, что Запад использует «одни и те же лекала в своей гибридной войне».

Ранее Захарова обвинила Швейцарию в упущенной возможности доказать свой нейтралитет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В США высказались об ответных мерах на случай ядерного удара России
Экс-канцлер Австрии предложил ЕС мирно решить с Путиным вопрос по Украине
На российском севере из-за аварии произошел разлив нефти
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на Украине
«Реал» обыграл «Барселону» в «эль-класико»
Байдену предрекли ухудшение отношений с Саудовской Аравией
В Запорожье предрекли планы ВСУ подготовить городу судьбу Мариуполя
В Париже произошло столкновение полиции с демонстрантами
Названы способы защитить переписки в популярном мессенджере
Туристка отправилась в отпуск мечты с парнем и была найдена мертвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.