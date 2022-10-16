Зеленский призвал украинцев сократить потребление электричества по вечерам

Президент Украины Зеленский призвал украинцев сократить энергопотребление с 17 до 23 часов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. А в целом по стране — в среднем на 10 процентов. Киев и область — только на 7 процентов. Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества», — призвал он.

Украинский лидер также предупредил об ограничении поставок электричества в ряде городов. По его словам, это необходимая мера для стабильной работы энергосистемы Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Одессе и Николаеве, после чего стало известно о пожарах. В Сумской области произошло аварийное отключение электричества.