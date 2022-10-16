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23:23, 16 октября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине

Президент Украины Зеленский заявил об ограничении поставок электричества в ряде городов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ограничении поставок электричества в ряде городов страны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система», — заявил он.

Ранее сообщалось, что украинский лидер призвал граждан по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.

Также премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее говорил о том, что населению Украины следует снизить использование электричества в вечернее время.

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Марина Совина
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