105-летняя женщина назвала лучшую диету для долголетия

105-летняя Ирен Гилберт назвала фрукты, овощи и мясо лучшей диетой для долголетия

Жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и назвала лучше продукты для долголетия. Об этом сообщает Evening Chronicle.

Ирен Гилберт отметила знаменательную дату 12 октября. Поздравить женщину, проживающую в одном из домов престарелых в городе Ньюкасл, графство Тайн-энд-Уир, пришли многочисленные друзья и родственники. Британка родилась в Лондоне в 1917 году и всю жизнь проработала бухгалтером в компаниях Heinz и Birdseye. Гилберт воспитала двоих сыновей, у нее три внука и пять правнуков.

Гилберт считает, что секрет ее долголетия заключается в правильной диете. «Она всегда считала, что необходимо есть свежие фрукты, овощи и качественное мясо. Когда тетю спрашивают, как ей удается так хорошо выглядеть, она отвечает, что дело именно в этих продуктах», — рассказала племянница 105-летней долгожительницы Салли Толсон. Женщина добавила, что с возрастом ее тетя полюбила еще и шоколад, но ест его понемногу.

Сотрудники дома престарелых устроили для женщины и ее гостей большой праздник с воздушными шарами и большим тортом.

Ранее 102-летняя жительница Великобритании Лина Ламонт раскрыла секрет своего долголетия. Женщина считает, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.