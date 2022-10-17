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12:25, 17 октября 2022Ценности

Анна Делви раскрыла причину выбора нарядной одежды в суд

Аферистка Анна Делви заявила, что наняла стилиста в суд, чтобы контролировать заседание

Кадр: «Осторожно: Собчак» / Youtube

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, раскрыла причину выбора нарядной одежды в суд. На эту тему она высказалась в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Аферистка, которая обманула американцев на десятки тысяч долларов, рассказала, что наняла стилиста в суд, поскольку на заседании могла контролировать только свой внешний вид. «Одежда — это то немногое, что ты контролируешь в судебном процессе. Выбор нарядов — та мелочь, на которую я оказывала хоть какое-то влияние», — заявила она.

Кроме этого, по словам Делви, у нее не было возможности стирать вещи в тюрьме, поэтому она решила каждый день подбирать новые образы. «Тяжело идти на слушание, если ты под арестом, потому что тебя увозят из тюрьмы рано утром и не привозят обратно до поздней ночи. К тому же там все такое грязное: машины, скамейки, а одежду негде постирать», — уточнила она.

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В заключение собеседница Собак отметила, что на самом деле не покупала предметы гардероба, а брала их напрокат, чтобы сэкономить деньги.

В мае 2019 года после ареста в 2017-м американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4-12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года Иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу. В октябре 2022 года девушку перевели из-под стражи на домашний арест.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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Майя Пономаренко
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