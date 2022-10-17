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10:56, 17 октября 2022Наука и техника

В Windows нашли угрозу для миллионов компьютеров

ArsTechnica: хакеры нашли способ заражать ПК вирусами через уязвимость Windows

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Компьютеры под управлением Windows оказались подвергнуты риску взлома через драйверы. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Специалисты медиа выяснили, что в ОС от Microsoft около двух лет присутствовала ошибка BYOVD, которая позволяла заражать компьютеры через драйверы. Хакеры нашли способ заражения ПК через драйверы со слабой защитой — считалось, что Windows автоматически добавляла последние в черный список, но этого не происходило.

По словам журналистов, описанный способ угрожает буквально миллионам компьютеров под управлением операционной системы от Microsoft. В материале говорится, что с помощью BYOVD злоумышленнику проще установить на компьютер жертвы уязвимый драйвер и организовать атаку через него, чем планировать другие виды атак.

Для защиты от опасных драйверов Microsoft полагается на технологию защиты целостности кода (Hypervisor-protected code integrity). Однако некоторым экспертам по безопасности — в том числе, специалиста Analygence Уилла Дорманна — удалось обойти встроенную защиту. Журналисты отметили, что Microsoft не признала ошибку, лишь отметив, что список уязвимых драйверов для Windows регулярно обновляется.

В середине октября Microsoft признала несколько десятков ошибок Windows 11 и выпустила исправляющее их обновление. В рамках апдейта компания исправила около 30 неполадок, найденных в операционной системе.

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Андрей Ставицкий
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