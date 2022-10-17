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16:43, 17 октября 2022Мир

Венгрия не оценила идею тренировочной миссии ЕС для украинских военных

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал не очень хорошей идеей тренировочную миссию ЕС для ВСУ

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Тренировочную миссию Евросоюза (ЕС) для украинских военных нельзя назвать очень хорошей идеей. Такую оценку инициативе дал МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Мы не считаем это хорошей идеей или чем-то таким, что не ведет к эскалации», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС. По словам дипломата, это и стало причиной того, что Венгрия не согласилась на проведение этой учебной миссии.

17 октября состоялось заседание Европейского союза в Люксембурге. На нем обсуждались шестой пакет военной помощи Украине и запуск тренировочной миссии для подготовки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). В опубликованном по итогам заседания заявлении говорится, что всего ЕС предоставил Киеву 3,1 миллиарда евро. Тренировочная миссия может заработать в середине ноября.

По словам спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, Люксембург выделил Украине 15 процентов оборонного бюджета страны на военную помощь. Стефанчук заявил, что украинские города атаковали дронами, в связи с чем было сделано обращение к властям Люксембурга.

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Алина Гончарова
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