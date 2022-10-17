Венгрия не оценила идею тренировочной миссии ЕС для украинских военных

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал не очень хорошей идеей тренировочную миссию ЕС для ВСУ

Тренировочную миссию Евросоюза (ЕС) для украинских военных нельзя назвать очень хорошей идеей. Такую оценку инициативе дал МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Мы не считаем это хорошей идеей или чем-то таким, что не ведет к эскалации», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС. По словам дипломата, это и стало причиной того, что Венгрия не согласилась на проведение этой учебной миссии.

17 октября состоялось заседание Европейского союза в Люксембурге. На нем обсуждались шестой пакет военной помощи Украине и запуск тренировочной миссии для подготовки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). В опубликованном по итогам заседания заявлении говорится, что всего ЕС предоставил Киеву 3,1 миллиарда евро. Тренировочная миссия может заработать в середине ноября.

По словам спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, Люксембург выделил Украине 15 процентов оборонного бюджета страны на военную помощь. Стефанчук заявил, что украинские города атаковали дронами, в связи с чем было сделано обращение к властям Люксембурга.