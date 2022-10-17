В Белоруссии рассказали о поставках вооружений из России

Минобороны Белоруссии: из России прибудут около 170 танков и около 200 боевых машин

В Белоруссию прибудут около 170 танков и до 200 боевых машин из России для задействования в составе совместной региональной группировки войск Союзного государства, рассказал начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко в Twitter.

Общая численность личного состава к прибытию в республику составит до девяти тысяч человек, а также до 100 орудий и минометов калибром более 100 миллиметров, уточнил Ревенко.

Ранее сообщалось, что в Белоруссию начала прибывать российская авиационная составляющая совместной региональной группировки войск.

О том, что Москва и Минск формируют совместную группировку войск на западных границах Союзного государства, стало известно 10 октября. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.