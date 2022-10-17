Сет Грин обвинил Билла Мюррея в физическом насилии в детстве

Сет Грин заявил о том, что Билл Мюррей бросил его в мусорное ведро в детстве

Американский комик и продюсер Сет Грин заявил о том, что обвиненный ранее в домогательствах актер Билл Мюррей бросил его в мусорное ведро в детстве. Об этом он сообщил на YouTube-шоу Good Mythical Morning.

По словам Грина, инцидент произошел, когда ему было девять лет и он снимался вместе с Мюрреем в одном из шоу. Актеру не понравилось, что ребенок занял его место на диване, и он попросил его слезть. Грин не послушался и тогда Мюррей поднял его в воздух за лодыжки.

«Он подвесил меня над мусорным баком и сказал: "Мусор идет в мусорный бак". Я кричал, размахивал руками. Он бросил меня в мусорное ведро, и оно опрокинулось. Я был в ужасе. Я убежал, спрятался под столом в своей гримерке и просто плакал», — рассказал комик. Сам Мюррей никак не отреагировал на обвинения в физическом насилии.

Ранее стало известно, что Билл Мюррей заплатил женщине 100 тысяч долларов после домогательств на съемках фильма «Быть смертным».

Сообщалось, что 72-летний артист в присутствии свидетелей близко подошел к одной из участниц съемочной команды. Он начал целовать ее, а затем придавил всем телом в кровати. Сам Мюррей утверждает, что женщина флиртовала с ним, однако предполагаемая жертва актера в беседе с журналистами призналась, что «была в ужасе».