Минобороны отчиталось о поражении батареи американских гаубиц М777 в Харьковской области

Российские военные в рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня «Смерч», а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области. Об этом в понедельник, 17 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении шести складов боеприпасов в районах разных населенных пунктов Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, а также Донецкой народной республики (ДНР).

В районе города Николаев было уничтожено хранилище топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в Николаевской области поражена ремонтная база вооружения и техники ВСУ, добавили в Минобороны.

Ранее 17 октября российское военное ведомство показало кадры уничтожения украинских диверсионных групп подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ).