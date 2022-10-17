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21:20, 17 октября 2022Россия

Директор школы в Ейске рассказала об эвакуации детей после падения самолета

Директор школы в Ейске сообщила, что в результате падения Су-34 никто не пострадал

Фото: Globallookpress.com

Учащиеся школы №7 в Ейске, рядом с которой упал военный самолет, не пострадали, сообщила директор школы Оксана Лысенко, пишет ТАСС.

Как уточнила руководитель, во время инцидента в учебном заведении занималась вторая смена, всех детей эвакуировали, никто не пострадал. Она уточнила, что здание тоже не повреждено. «В школе все в порядке. Никого не задело, все хорошо, школа целая, повреждений никаких нет», — подчеркнула Лысенко.

Ранее стало известно, что в результате крушения Су-34 число погибших увеличилось до 3 человек. Сообщалось, что пострадал 21 человек.

Истребитель-бомбардировщик упал рядом с жилым домом в Ейске Краснодарского края. После в Минобороны рассказали, что у выполнявшего учебно-тренировочный полет воздушного судна во время набора высоты загорелся один из двигателей. Оба пилота успели катапультироваться.

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Марина Совина
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