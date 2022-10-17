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16:32, 17 октября 2022Среда обитания

Экоактивисты Scientist Rebellion сорвали выступление Шольца

Экоактивисты включили пожарную сигнализацию во время выступления канцлера ФРГ Шольца

Фото: Michael Sohn / AP

Экоактивисты из международной группы ученых-экологов Scientist Rebellion сорвали выступление канцлера Германии Олафа Шольца, включив пожарную сигнализацию. Как уточняет издание Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом), в момент инцидента политик выступал с обращением к официальным лицам, присутствующим на Всемирном саммите по здравоохранению в Берлине.

Свои действия активисты объяснили желанием обратить внимание на тот факт, что правительство ФРГ не может решить проблему глобального потепления. Участники движения требуют, чтобы власти страны признали провал в обезуглероживании транспорта и поддержании температуры ниже отметки в 1,5 градуса.

«Кто-то нажал на пожарную тревогу. И на самом деле не поддерживают наши дебаты. Здесь они проводят какие-то акции протеста по поводу климата и тому подобного», — прокомментировал произошедшее канцлер ФРГ.

Отмечается, что после отключения сигнализации конференция продолжилась.

Ранее сообщалось, что активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») в знак протеста облили оранжевой краской фасад автосалона престижного бренда автомобилей Aston Martin.

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Варвара Кошечкина
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