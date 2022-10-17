В Тобольске открылась выставка старинных предметов золотного шитья

Выставку «Золотная канитель» с предметами золотного шитья открыли в Тобольске до 2023 года

В Тобольске во Дворце Наместника открылась выставка «Золотная канитель» со старинными предметами золотного шитья XVIII — начала XX века. Об этом сообщается на сайте Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Проект познакомит посетителей с особым видом декоративно-прикладного искусства. На выставке можно будет увидеть множество старинных предметов — женские головные уборы, элементы церковного убранства и облачения духовенства.

Упоминания о вышивке золотыми и серебряными нитями встречаются у разных народов с V века. На Русь вышивка она пришла из Византии во времена принятия христианства. В Тобольске возрождают древнюю традицию. В частности, старинное искусство поддерживает Иоанно-Введенский женский монастырь, где есть своя мастерская.

Выставка «Золотная канитель» будет открыта до конца февраля 2023 года.

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