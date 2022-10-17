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14:50, 17 октября 2022Моя страна

В Тобольске открылась выставка старинных предметов золотного шитья

Выставку «Золотная канитель» с предметами золотного шитья открыли в Тобольске до 2023 года

Фото: Минкультуры России

В Тобольске во Дворце Наместника открылась выставка «Золотная канитель» со старинными предметами золотного шитья XVIII — начала XX века. Об этом сообщается на сайте Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Проект познакомит посетителей с особым видом декоративно-прикладного искусства. На выставке можно будет увидеть множество старинных предметов — женские головные уборы, элементы церковного убранства и облачения духовенства.

Упоминания о вышивке золотыми и серебряными нитями встречаются у разных народов с V века. На Русь вышивка она пришла из Византии во времена принятия христианства. В Тобольске возрождают древнюю традицию. В частности, старинное искусство поддерживает Иоанно-Введенский женский монастырь, где есть своя мастерская.

Выставка «Золотная канитель» будет открыта до конца февраля 2023 года.

Ранее в сентябре в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств открыли выставку монументальной мозаики «Осколки прошлого». Работа над проектом велась больше года, было обнаружено более 50 панно. Многие из них расположены на закрытых территориях больниц, заводов, пожарных частей.

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Алина Гончарова
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