Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:03, 17 октября 2022Экономика

Европа раскрыла расходы на закупку газа

ЕС увеличил расходы на импорт газа во втором квартале в четыре раза, до 75 миллиардов евро

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Во втором квартале 2022 года Евросоюз потратил на закупку газа 75 миллиардов евро (4,5 триллиона рублей). Об этом сообщается в отчете Европейской комиссии.

Европейские страны увеличили общие расходы почти в четыре раза — в аналогичный период 2021 года ЕС потратил на импорт газа 20 миллиардов евро. По большей части это связано с резко выросшими на фоне обострившегося геополитического кризиса ценами на топливо. При этом на поставки российского газа страны потратили 23 миллиарда евро (1,4 триллиона рублей).

В указанный период Евросоюз нарастил импорт газа на 3 процента, или 2,7 миллиарда кубометров, до 94 миллиардов кубометров. Поставки трубопроводного газа из России сократились на 45 процентов, и место главного поставщика в Европу заняла Норвегия. Из этой страны блок закупил на 16 процентов топлива больше, чем во втором квартале прошлого года. Согласно раскрытым данным, в данный период ЕС сократил потребление газа на 16 процентов, до 71 миллиарда кубометров.

В то же время российская компания «Газпром» отчиталась о сокращении добычи газа в период с начала года по 15 октября до 327,4 миллиарда кубометров (минус 18 процентов). Компания сообщила, что более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го упал экспорт в страны дальнего зарубежья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Власти Ейска сообщили о падении самолета Су-34 на жилой дом
Российская стюардесса раскрыла секретные фразы бортпроводников
Раскрыто число участвующих в тренировочной миссии ЕС украинских солдат
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Очевидцы описали момент падения самолета на жилой дом в Ейске
Минобороны назвало причину крушения самолета на жилые дома в Краснодарском крае
Суд заочно арестовал и объявил в розыск экс-полпреда главы Чечни на Украине
Крупнейшей экономике Европы предсказали многомиллиардные потери
Минобороны подтвердило крушение Су-34 в Ейске
Стала известна судьба пилотов упавшего в Ейске самолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.