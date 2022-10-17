Европа раскрыла расходы на закупку газа

ЕС увеличил расходы на импорт газа во втором квартале в четыре раза, до 75 миллиардов евро

Во втором квартале 2022 года Евросоюз потратил на закупку газа 75 миллиардов евро (4,5 триллиона рублей). Об этом сообщается в отчете Европейской комиссии.

Европейские страны увеличили общие расходы почти в четыре раза — в аналогичный период 2021 года ЕС потратил на импорт газа 20 миллиардов евро. По большей части это связано с резко выросшими на фоне обострившегося геополитического кризиса ценами на топливо. При этом на поставки российского газа страны потратили 23 миллиарда евро (1,4 триллиона рублей).

В указанный период Евросоюз нарастил импорт газа на 3 процента, или 2,7 миллиарда кубометров, до 94 миллиардов кубометров. Поставки трубопроводного газа из России сократились на 45 процентов, и место главного поставщика в Европу заняла Норвегия. Из этой страны блок закупил на 16 процентов топлива больше, чем во втором квартале прошлого года. Согласно раскрытым данным, в данный период ЕС сократил потребление газа на 16 процентов, до 71 миллиарда кубометров.

В то же время российская компания «Газпром» отчиталась о сокращении добычи газа в период с начала года по 15 октября до 327,4 миллиарда кубометров (минус 18 процентов). Компания сообщила, что более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го упал экспорт в страны дальнего зарубежья.