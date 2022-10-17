«Газпром» сообщил о сокращении добычи на 18 процентов

Добыча «Газпрома» в период по 15 октября сократилась на 18 процентов год к году

Добыча «Газпрома» в период с начала года по 15 октября составила 327,4 миллиарда кубометров, сообщила компания в своем Telegram-канале. Речь идет о сокращении объемов на 18 процентов по сравнению с прошлогодними данными.

Более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го упал экспорт в страны дальнего зарубежья, составив 89,3 миллиарда кубометров. «Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2 процента (на 9,5 миллиарда кубометров)», — добавляется в публикации.

Растет экспорт газа в Китай по «Силе Сибири», однако конкретных цифр Газпром не называет. «Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств», — говорится в сообщении.

«Газпром» также указал, что Европе для заполнения своих подземных газовых хранилищ (ПХГ) до уровня начала сезона отбора 2019/2020 года осталось закачать 6,4 миллиарда кубометров. Притом, по данным Gas Infrastructure Europe, части государств в Европе уже к началу октября удалось довести уровень запасов до 100 процентов. Всего же ПХГ были заполнены к тому моменту более чем на 90 процентов. При этом в структуре импорта существенно снизилась доля России — с 40 процентов в прошлом году до 7,5 к октябрю.