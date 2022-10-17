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18:49, 17 октября 2022Россия

Горящие квартиры после падения самолета в российском городе попали на видео

Горящие квартиры после падения самолета в Ейске Краснодарского края попали на видео

Горящие квартиры после падения самолета в городе Ейске Краснодарского края попали на видео. Кадры очевидцев с места в понедельник, 17 октября, публикует РБК в своем Telegram-канале.

О ЧП в российском регионе стало известно ранее 17 октября. Сообщалось, что воздушное судно рухнуло во дворе и взорвалось, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

В Минобороны сообщили, что упавшее судно — военный Су-34. По данным военного ведомства, произошло это в процессе набора высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО.

Местные жители также опубликовали фото парашютиста рядом с местом падения самолета. Предположительно, это катапультировавшийся пилот.

Евгения Куликова
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