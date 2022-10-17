Россия отказалась поддержать попытки «пропихнуть» санкционную резолюцию по Гаити

Полянский заявил об отказе РФ поддержать попытки «пропихнуть» резолюцию по Гаити

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия призывает тщательно взвесить все последствия возможного ввода зарубежных контингентов в Гаити. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Россия отказывается поддержать попытки «пропихнуть» санкционную резолюцию по Гаити. По словам Полянского, «внешнее вмешательство в политические процессы Гаити, подчинение этой страны амбициям известных региональных игроков».

«Мы рассмотрели представленные генсекретарем [ООН Антониу Гутерришем] опции реагирования со стороны международного сообщества на обращение премьер-министра Гаити [Ариэля] Анри», — сказал зампостпреда.

«Многие оппозиционно настроенные группы призывают не допустить иностранной интервенции», — заявил он.

Ранее Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России. Кроме того, документ содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.