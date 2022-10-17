Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:00, 18 октября 2022Мир

Россия отказалась поддержать попытки «пропихнуть» санкционную резолюцию по Гаити

Полянский заявил об отказе РФ поддержать попытки «пропихнуть» резолюцию по Гаити

Фото: Pixabay

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия призывает тщательно взвесить все последствия возможного ввода зарубежных контингентов в Гаити. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Россия отказывается поддержать попытки «пропихнуть» санкционную резолюцию по Гаити. По словам Полянского, «внешнее вмешательство в политические процессы Гаити, подчинение этой страны амбициям известных региональных игроков».

«Мы рассмотрели представленные генсекретарем [ООН Антониу Гутерришем] опции реагирования со стороны международного сообщества на обращение премьер-министра Гаити [Ариэля] Анри», — сказал зампостпреда.

«Многие оппозиционно настроенные группы призывают не допустить иностранной интервенции», — заявил он.

Ранее Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России. Кроме того, документ содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших при крушении истребителя в Ейске выросло до шести человек
Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»
Россия отказалась поддержать попытки «пропихнуть» санкционную резолюцию по Гаити
В США допустили раскол НАТО из-за двух стран
После падения военного самолета в Ейске шесть жителей не выходят на связь
Компания Маска SpaceX отказалась от просьбы о финансировании Starlink Пентагоном
Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией
Пентагон прокомментировал ситуацию с оплатой услуг Starlink на Украине
МИД России раскритиковал давление Запада на Сербию
Молдавия начала ежедневно закупать небольшие партии газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.