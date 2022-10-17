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23:02, 17 октября 2022Россия

Названо число находящихся в больнице людей после крушения самолета в Ейске

В больницах после крушения самолета в Ейске находятся 15 человек
СюжетИстребитель Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в эфире телеканала «Россия 24» назвала число людей, которые находятся в больнице после крушения самолета в Ейске. По ее словам, в медицинских учреждениях остаются 15 пациентов, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

«У нас сейчас в районной больнице города Ейска находятся 15 пациентов. Четверо из них тяжелых — двое взрослых и двое детей», — заявила Минькова.

Ранее стало известно, что в Ейске после крушения Су-34 число погибших увеличилось до четырех человек. Также оперштаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших увеличилось до 25 человек.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

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Марина Совина
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