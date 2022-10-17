Пленный разведчик ВСУ рассказал об иностранных боевиках в Балаклее и Купянске

Пленный разведчик ВСУ рассказал о не менее 100 иностранных боевиков в Балаклее и Купянске

Не менее 100 боевиков так называемого иностранного легиона выполняли боевые задачи в Харьковской области. Об этом рассказал разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной, сообщает РИА Новости.

По его словам, боевики из Польши, Италии, США, Великобритании и Канады группами по 20 человек выполняли задания в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом в Харьковской области. «Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти», — заявил разведчик, попавший в плен к военным Луганской народной республики (ЛНР) на сватовском направлении.

Бережный сообщил, что он лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек, всего на этом направлении работало около 100 разведчиков. Среди бойцов иностранного легиона были действующие офицеры армии США, Великобритании и Польши. «Им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию», — пояснил пленный.

Бережной отметил, что до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. «Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов», — заключил разведчик.

Ранее Виктор Бережной рассказал, что группа из шести украинских разведчиков попала в плен в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении.