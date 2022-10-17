ИРИ объявил победителей конкурса национального контента

Институт развития интернета объявил победителей конкурса национального контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде и назвал имена победителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ИРИ.

Поддержку получат более 177 разноформатных проектов, среди которых есть художественные и документальные сериалы и шоу, спецпроекты в СМИ и блогосфере, мультиформатный контент и видеоигры.

Рассказывая о представленных на конкурсе работах, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский указал, что в состязании участвовало множество достойных проектов как от опытных продюсеров, так и от молодых команд из разных уголков страны. «На конкурсе мы получаем срез того, что делает и хочет делать индустрия, на какие темы хочет говорить с аудиторией. Нам предложили много блогерских проектов, актуальных сериалов, сильных документальных историй на разные темы. В обществе есть понятный запрос на осмысление текущих событий и себя самих в мире, и отрасль на него отвечает. Также много молодежных сериалов, интерактивных образовательных шоу», — заявил он.

В категории «Аудиовизуальный контент» эксперты ИРИ отметили 72 проекта. Так, в число победителей вошли игровые сериалы и шоу, анимационные сериалы и документальные проекты, такие как «Карполь. 85», «Нефть», «Технолайк», «Саров», «Министерство всего хорошего» и другие.

В блогосфере внимание специалистов ИРИ привлек внимание 41 проект. Поддержку заслужили документальный проект «Демократизация народов», игровой сериал с участием блогеров «Зумеры», аудиоспектакли о мировых и российских исторических событиях «Аудиодрамы», серия видеороликов «Политолог на вырост», и другие.

В разделе «Игры и ПО» отличились 14 проектов, в том числе «Полезные игры», «Магия знаний: История России» и «здоровьедетей.рф».

Среди мультиформатных проектов в ИРИ выделили 44 работы, среди спецпроектов в СМИ — 6. Интерес вызвали такие проекты как «Русский стиль» о русском дизайне, «Толк. Быть ученой» об открытиях, новых разработках и трендах в науке, «Доброволец» о волонтерах на Донбассе и «Кинокарта России».

Ранее в АНО «ИРИ» сообщили о планах провести конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента. Уточнялось, что средства будут распределяться на грантовой основе: победители получат стопроцентное авансирование и будут отчитываться после, а не во время реализации проекта.