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12:22, 17 октября 2022Экономика

Страховщики предложили россиянам самим искать автозапчасти

«Ъ»: страховые компании в России начали предлагать выплаты каско только деньгами

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ряд крупных российских страховых компаний, таких как «Ингосстрах» и «Росгосстрах», стали предлагать клиентам полисы каско только с денежным возмещением. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такой полис в «Ингосстрахе» стоит примерно на 20 процентов меньше обычного. Программа актуальна для владельцев машин старше трех лет и подойдет тем, кто готов самостоятельно организовать ремонт автомобиля и искать автозапчасти. Полис «Росгосстраха» с денежным возмещением должен защищать клиентов в случае, когда у виновника ДТП нет ОСАГО. Цена каско в этой компании фиксированная — около трех тысяч рублей в год с предельным объемом выплаты 400 тысяч рублей. Газета отмечает, что такие варианты бюджетнее классического: средняя стоимость обычного полиса каско в первом полугодии 2022 года составляла 37 тысяч рублей, а нижний порог оценивался в пять тысяч рублей.

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Приобретение полиса ограниченного предложения позволит автовладельцу быстро получить выплату, не дожидаясь автозапчастей, доставка которых в последнее время затруднена и занимает несколько месяцев, считает управляющий директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Управляющий директор по автострахованию «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов рассказал, что долгое ожидание связано с проблемами в поставках деталей европейских брендов, а также с дефицитом автомобильных стекол (20-25 процентов из них не производятся и не имеют аналогов в России). В «Авилоне» добавили, что наиболее заметная нехватка сохраняется среди многокомпонентных элементов автомобиля, например сложных электронных систем и блоков.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Цыганов предупреждает, что клиенты могут столкнуться с трудностями при ремонте, поскольку сумма выплаты по страховке может оказаться ниже, чем стоимость ремонта. Цыганов оценивает разницу в 10-15 процентов. В свою очередь, страховщикам предоставление каско только с денежным возмещением позволяет сохранить клиентов за счет более низкой цены, добавляет он.

С начала 2022 года стоимость автозапчастей в России выросла на 45-65 процентов в зависимости от товара. Наибольший рост цен зафиксирован на автомобильные колодки — они подорожали сразу на 65 процентов. К примеру, настолько поднялась стоимость колодок для Hyundai Solaris и Kia Rio.

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Мария Грушко
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