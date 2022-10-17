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20:16, 17 октября 2022Спорт

Боец UFC описал стиль тренировок Нурмагомедова

Боец UFC Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов в плане тренировок похож на своего отца

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев описал стиль тренировок соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводятся на сайте UFC Russia.

«Очень похож на отца — нагрузки, тренировки, это же в него вложили, он дальше передает», — заявил он. Махачев, также выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), подчеркнул, что это не может повлиять на дружбу и даже наоборот ее укрепляет.

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов умер в июле 2020 года. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Дарья Коршунова
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