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19:09, 17 октября 2022Россия

Губернатор Кубани выехал к месту падения самолета в Ейске

Глава Кубани Кондратьев выехал к месту падения самолета около многоэтажки в Ейске

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Кубани Вениамин Кондратьев выехал к месту падения самолета около жилой многоэтажки в Ейске. Об этом губернатор Краснодарского края сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кондратьева, на месте инцидента работают все местные спасательные службы.

«Выехал в Ейский район (...) Все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — сообщил глава региона.

Сообщения об инциденте в Ейске появились вечером 17 октября. По сообщениям очевидцев, на дом упал самолет.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерские службы подтвердил падение военного самолета — предположительно, им оказался Су-34. Информацию о падении самолета подтвердили и в Минобороны, назвав предварительной причиной крушения неисправность двигателя.

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Валерий Розенберг
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