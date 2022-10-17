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17:35, 17 октября 2022Интернет и СМИ

Минцифры обратилось к российским военкорам

Минцифры заявило о готовности поддерживать военных корреспондентов и других журналистов

Фото: РИА Новости

Минцифры заявило о готовности поддерживать военных корреспондентов и других журналистов, честно освещающих события спецоперации России на Украине. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Минцифры категорически против любых попыток повлиять на вашу деятельность. Мы высоко ценим вашу работу и поддерживаем стремление говорить открыто», — говорится в обращении министерства к военным корреспондентам и сотрудникам СМИ, деятельность которых связана с освещением спецоперации.

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В ведомстве назвали военкоров настоящими профессионалами, для которых честность превыше всего. В Минцифры подчеркнули, что Telegram-каналы военных корреспондентов и других информационных изданий создают полную картину происходящего.

«Если нужна помощь — Минцифры и подведомственные организации готовы оказать необходимую юридическую и информационную поддержку», — заявили в ведомстве. Кроме того, в министерстве призвали военкоров обращаться к ним в тех случаях, когда они сталкиваются с попытками давления и воспрепятствования журналистской деятельности.

14 октября стало известно, что публикации девяти российских военкоров и военкор-проектов проверят на наличие фейков и дискредитации Вооруженных сил России. В их числе оказались Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.

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Асель Минбаева
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