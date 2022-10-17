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14:36, 17 октября 2022Россия

В Крыму призвали россиян не публиковать кадры с последствиями обстрелов

Глава Госсовета Крыма призвал россиян не публиковать кадры с последствиями обстрелов ВСУ

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Россиянам стоит воздержаться от публикаций в интернете кадров с последствиями обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким призывом выступил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram-канале.

«Заметьте, как после первого дня наших ударов по Киеву и другим оккупированным режимом [Владимира] Зеленского городам из интернета исчезли видео последствий наших попаданий. У нас же — чуть ли не корректируют наведение на цель в прямом эфире», — написал Константинов.

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Он призвал россиян проявлять максимальную бдительность и осмотрительность, подчеркнув, что публикации помогают украинской стороне корректировать огонь по территории России.

Ранее Константинов в ответ на заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о подготовке к «деоккупации» полуострова призвал киевские власти готовить для себя эвакуационные маршруты.

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Анастасия Шейкина
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