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15:31, 17 октября 2022Бывший СССР

В Винницкой области сообщили об ударе по критической инфраструктуре

Глава Винницкой ОВА Борзов сообщил о ракетном ударе по критической инфраструктуре

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Винницкой области зафиксированы ракетные атаки, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов в своем Telegram-канале.

«Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры», — написал он.

По предварительным данным, при ударе по области нет погибших.

Ранее стало известно об атаках на энергообъекты Украины. Премьер страны Денис Шмыгаль уточнил, что ударам дронов подверглись энергетические объекты в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях.

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Алевтина Запольская
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