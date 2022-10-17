В Винницкой области сообщили об ударе по критической инфраструктуре

Глава Винницкой ОВА Борзов сообщил о ракетном ударе по критической инфраструктуре

В Винницкой области зафиксированы ракетные атаки, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов в своем Telegram-канале.

«Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры», — написал он.

По предварительным данным, при ударе по области нет погибших.

Ранее стало известно об атаках на энергообъекты Украины. Премьер страны Денис Шмыгаль уточнил, что ударам дронов подверглись энергетические объекты в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях.