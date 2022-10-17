Мошенница Анна Делви оценила наряд Ксении Собчак

Аферистка Анна Делви заявила, что наряд Ксении Собчак на интервью похож на униформу

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви) оценила наряд журналистки Ксении Собчак во время интервью. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Известно, что аферистка, которая родилась в семье русского дальнобойщика и обманула американцев на десятки тысяч долларов, выдавая себя за богатую наследницу, поговорила с ведущей о своей жизни и раскрыла подробности судебного преследования. В конце Собчак попросила гостью программы оценить рубашку и юбку-карандаш бренда Attico, которые она выбрала для беседы с ней. Ее образ дополняло золотое колье Cartier в виде гвоздя.

«Мне нравится ваша подвеска Cartier. Выбранный вами цвет одежды весьма похож на униформу», — заявила Сорокина. Журналистка, в свою очередь, в шутку ответила, что своим нарядом подражает президенту Украины Владимиру Зеленскому, который чаще всего появляется на публике в предметах гардероба указанного цвета.

В мае 2019 года после ареста в 2017-м американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4-12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала Сорокину из-за просроченной визы и заключила ее под стражу. В октябре 2022 года девушку перевели из-под стражи на домашний арест.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась всем Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и покупать одежду люксовых брендов.