Мошенница Анна Делви оценила наряд Ксении Собчак
Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви) оценила наряд журналистки Ксении Собчак во время интервью. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Известно, что аферистка, которая родилась в семье русского дальнобойщика и обманула американцев на десятки тысяч долларов, выдавая себя за богатую наследницу, поговорила с ведущей о своей жизни и раскрыла подробности судебного преследования. В конце Собчак попросила гостью программы оценить рубашку и юбку-карандаш бренда Attico, которые она выбрала для беседы с ней. Ее образ дополняло золотое колье Cartier в виде гвоздя.
«Мне нравится ваша подвеска Cartier. Выбранный вами цвет одежды весьма похож на униформу», — заявила Сорокина. Журналистка, в свою очередь, в шутку ответила, что своим нарядом подражает президенту Украины Владимиру Зеленскому, который чаще всего появляется на публике в предметах гардероба указанного цвета.
В мае 2019 года после ареста в 2017-м американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4-12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала Сорокину из-за просроченной визы и заключила ее под стражу. В октябре 2022 года девушку перевели из-под стражи на домашний арест.
Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась всем Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и покупать одежду люксовых брендов.